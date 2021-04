Mick Jagger & Dave Grohl – Eazy Sleazy [VIDEO]

Photo Credit: Eazy Sleazy / Artwork

A sorpresa è arrivato oggi un nuovo brano solista di Mick Jagger, scritto durante il lockdown in collaborazione con niente poco di meno che Dave Grohl. Nel pezzo Jagger canta e suona la chitarra, mentre il frontman dei Foo Fighters si è occupato di basso, batteria e pure lui chitarra. Nel videoclip ufficiale (che in realtà sarebbe un lyric video, ma come potrete vedere non lo è affatto), Jagger e Grohl suonano ognuno a casa propria. Queste le loro dichiarazioni al riguardo diffuse per la stampa:

È una canzone che ho scritto per uscire dall’isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno. Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. Spero che vi piaccia “Eazy Sleazy’ – Mick Jagger

È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie… ed inoltre è la canzone dell’estate, senza dubbio! – Dave Grohl