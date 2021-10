Photo Credit: Barbara FG

Fermi a ben otto anni fa, quando pubblicavano “Antiphon”, i texani Midlake hanno annunciato oggi il loro ritorno discografico, che si intitolerà For The Sake Of Bethel Woods e uscirà il 18 Marzo su ATO. La prima anticipazione estratta è Meanwhile… e la trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist del disco:

01 Commune

02 Bethel Woods

03 Glistening

04 Exile

05 Feast Of Carrion

06 Noble

07 Gone

08 Meanwhile…

09 Dawning

10 The End

11 Of Desire