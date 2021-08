Miles Kane – Don’t Let It Get You Down [VIDEO]

Miles Kane – Don’t Let It Get You Down

Photo Credit: Lauren Luxenberg

Fermo a “Coup De Grace” del 2018, Miles Kane tornerà il 21 Gennaio pubblicando su BMG Change The Snow, il suo nuovo nonché quarto lavoro in studio. La prima anticipazione dal disco è il video di Don’t Let It Get You Down, che trovate qui in basso subito dopo la tracklist dell’album:

01 Tears Are Falling

02 Don’t Let It Get You Down

03 Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough (feat. Corinne Bailey Rae)

04 See Ya When I See Ya

05 Never Get Tired Of Dancing

06 Tell Me What You’re Feeling

07 Coming Of Age

08 Change The Show

09 Constantly

10 Caroline

11 Adios Ta-ra Ta-ra