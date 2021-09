Photo Credit: Lauren Luxenberg

Fermo a “Coup De Grace” del 2018, Miles Kane tornerà il 21 Gennaio pubblicando su BMG “Change The Snow”, il suo nuovo nonché quarto lavoro in studio. Il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia il prossino Aprile per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

24 APRILE 2022 @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Biglietti disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 16 Settembre. Vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 17 Settembre.