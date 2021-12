Photo Credit: Ebru Yildiz

Il 4 Febbraio uscirà su Dead Oceans Laurel Hell, il nuovo lavoro in studio di Mitski Miyawaki aka Mitski. Dopo il primo estratto Working For The Knife (che trovate qui) e il secondo The Only Heartbreaker (che trovate qui), il terzo è arrivato oggi ed è Heat Lightning, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):