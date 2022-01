Photo Credit: Ebru Yildiz

Il 4 Febbraio uscirà su Dead Oceans Laurel Hell, il nuovo lavoro in studio di Mitski Miyawaki aka Mitski. Dopo Working For The Knife (che trovate qui), The Only Heartbreaker (che trovate qui) e Heat Lightning (che trovate qui), per anticipare il disco è arrivato oggi anche il video di Locve Me More. Eccolo: