Mitski – The Only Heartbreaker [VIDEO]

Photo Credit: Ebru Yildiz

Il mese scorso Mitski Miyawaki aka Mitski aveva diffuso il nuovo brano Working For The Knife (che trovate qui). Adesso scopriamo che altro non era se non il primo estratto da Laurel Hell, il suo nuovo lavoro in studio in uscita il 4 Febbraio su Dead Oceans. Insieme all’annuncio dell’album è arrivato anche il video di The Only Heartbreaker, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Valentine, Texas

02 Working For The Knife

03 Stay So

04 Everyone

05 Heat Lightning

06 The Only Heartbreaker

07 Love Me More

08 There’s Nothing Left For You

09 Should’ve Been Me

10 I Guess

11 That’s Our Lamp