Mitski – Waiting For The Knife

Photo Credit: Ebru Yildiz

In concomitanza con l’annuncio delle date del suo nuovo tour (che toccherà Stati Uniti ed Europa ma ovviamente non l’Italia, neanche a dirlo), Mitski Miyawaki aka Mitski ha diffuso anche un nuovo brano, Working For The Knife, accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso. L’ultimo lavoro di Mitski è al momento “Be The Cowboy” del 2018 (qui la nostra recensione).