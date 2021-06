Photo Credit: James Joiner

Fermi a “Strangers To Ourselves” del 2015, i Modest Mouse torneranno questo venerdì con The Golden Casket, il loro nuovo album in uscita su Epic e prodotto da Dave Sardy e Jacknife Lee. Dopo We Are Between (che trovate qui) e Leave A Light On (che trovate qui), il terzo estratto è The Sun Hasn’t Left, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: