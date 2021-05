Modest Mouse – We Are Between [AUDIO]

Photo Credit: James Joiner

Fermi a “Strangers To Ourselves” del 2015, i Modest Mouse torneranno il 25 Giugno con The Golden Casket, il loro nuovo album in uscita su Epic e prodotto da Dave Sardy e Jacknife Lee. La prima anticipazione estratta è We Are Between, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Fuck Your Acid Trip

02 We Are Between

03 We’re Lucky

04 Walking And Running

05 Wooden Soldiers

06 Transmitting Receiving

07 The Sun Hasn’t Left

08 Lace Your Shoes

09 Never Fuck A Spider On The Fly

10 Leave A Light On

11 Japanese Trees

12 Back To The Middle