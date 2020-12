Mogwai: annunciato un live in streaming per presentare il nuovo album

A quasi quattro anni dal precedente “Every Country’s Sun” del 2017, gli scozzesi Mogwai torneranno con un nuovo lavoro in studio su Temporary Residence il prossimo 19 Febbraio. Il disco, che si intitolerà As The Love Continues, verrà presentato in anteprima il 13 Febbraio con la trasmissione in streaming di un live registrato dalla band al Tramway Theatre di Glasgow, durante il quale è stato eseguito per intero il nuovo album. A questo link trovate tutti i dettagli del caso e la possibilità di acquistare i biglietti.