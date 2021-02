Mogwai – Pat Stains [AUDIO]

Photo Credit: Antony Crook

A quasi quattro anni dal precedente “Every Country’s Sun” del 2017, gli scozzesi Mogwai torneranno venerdì prossimo con un nuovo lavoro in studio su Temporary Residence. Il disco, che si intitolerà As The Love Continues, è stato prodotto da Dave Fridmann e vedrà due guest d’eccezione: Atticus Ross e Colin Stetson. Dopo Dry Fantasy (che trovate qui) e Ritchie Sacramento (che trovate qui), adesso per anticipare l’album è arrivato anche l’ascolto di Pat Stains (col sassofono di Stetson in bella mostra), che trovate qui in basso da YouTube.

Per parlare del disco abbiamo da poco chiacchierato con Barry Burns.