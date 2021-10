Mogwai: tre date a Gennaio

Photo Credit: Antony Crook

Usciti a inizio anno con il nuovo album “As The Love Continues” (qui la nostra recensione, mentre qui trovate la nostra intervista a Barry Burns), i Mogwai arriveranno finalmente in Italia a Gennaio per tre date del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

27 GENNAIO 2022 @ FABRIQUE, MILANO

28 GENNAIO 2022 @ ATLANTICO LIVE, ROMA

29 GENNAIO 2022 @ VOX CLUB, MODENA

Biglietti disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 7 Ottobre e tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 8 Ottobre.