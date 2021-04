Photo Credit: Jackie Lee Young

Ferma a “First Flower” del 2018, la songwriter texana Molly Burch ha annunciato il suo ritorno discografico, che avverrà il 23 Luglio su Captured Tracks con la pubblicazione di Romantic Images. Insieme all’annuncio, Burch ha diffuso anche il videoclip di Control, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Control

02 Games

03 Heart Of Gold

04 Romantic Images

05 New Beginning

06 Took A Minute

07 Emotion (feat. Wild Nothing)

08 HoneyMoon Phase

09 Easy

10 Back In Time