Mono: in arrivo un album dal vivo

Press Photo: Bandcamp

Nel 2019 i giapponesi Mono hanno festeggiato i vent’anni di carriera, e l’hanno fatto il 14 Dicembre di quell’anno con un memorabile live al Barbican Centre di Londra, accompagnati dalla Platinum Anniversary Orchestra. La notizia di oggi è che quel concerto sta per diventare un album dal vivo, Beyond The Past • Live In London With The Platinum Anniversary Orchestra, in uscita il 19 Marzo su Temporary Residence/Pelagic. Il disco sarà disponibile ovviamente in digitale, ma anche in doppio CD e in triplo LP. A questo link trovate tutti i dettagli e il pre-order, mentre qui in basso il trailer del live: