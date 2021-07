Photo Credit: Bandcamp

A due anni da “Nowhere Now Here” del 2019, il 17 Settembre i giapponesi Mono pubblicheranno Pilgrimage Of The Soul, il loro nuovo lavoro in studio registrato insieme a Steve Albini. La prima anticipazione estratta è il videoclip della traccia d’apertura Riptide, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Riptide

02 Imperfect Things

03 Heaven In A Wild Flower

04 To See A World

05 Innocence The Auguries

06 Hold Infinity In The Palm Of Your Hand

07 And Eternity In An Hour