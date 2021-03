Motörhead: le ceneri di Lemmy sono finite in dei proiettili-dono per i suoi amici

Si apprende adesso che a quanto pare una delle ultime volontà di Lemmy Kilmister, frontman dei Motörhead scomparso il 28 Dicembre del 2015 a causa di un cancro, era quella che le sue ceneri venissero inserite in dei proiettili da regalare poi ad alcuni dei suoi migliori amici. A rivelare il desiderio di Lemmy (e la sua effettiva realizzazione) è stato l’ex presentatore di MTV Headbangers Ball, Riki Rachtman, che ha pubblicato su Twitter la foro del bossolo da lui ricevuto. Qui in basso il post di Rachtman, in cui si vede il proiettile con tanto di custodia e firma:

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU