Mr. Bungle: in arrivo un disco dal vivo

Photo Credit: Buzz Osborne

Il 2020 ha segnato il grande ritorno dei Mr. Bungle con “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” (qui la nostra recensione), disco che ovviamente non è mai stato suonato dal vivo. La notizia di oggi è che il concerto tenuto in streaming da Mike Patton e soci lo scorso Halloween diventerà un disco dal vivo, The Night They Came Home, in uscita l’11 Giugno su Ipecac. Qui in basso la tracklist dell’album e la prima anticipazione Bungle Grind:

01 Won’t You Be My Neighbor?

02 Anarchy Up Your Anus

03 Raping Your Mind

04 Bungle Grind

05 Methematics

06 Hell Awaits/Summer Breeze

07 Eracist

08 World Up My Ass

09 Glutton For Punishment

10 Hypocrites/Habla Español O Muere

11 Spreading The Thighs Of Death

12 Loss For Words

13 Sudden Death

14 Loss Of Control