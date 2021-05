Mudhoney: ristampa per i 30 anni di Every Good Boy Deserves Fudge

Photo Credit: Sub Pop / Michael Lavine

Il 26 Luglio saranno trent’anni esatti dalla pubblicazione di “Every Good Boy Deserves Fudge”, il sophomore dei Mudhoney datato 1991. Per celebrarlo, Mark Arm e soci usciranno il 23 Luglio su Sub Pop con Every Good Boy Deserves Fudge: Deluxe 30th Anniversary Edition, una ristampa che comprenderà anche un disco bonus da quindici tracce di materiale extra tra cui sette inedite, un nuovo artwork, foto d’archivio della band e un poster. Insieme all’annuncio della ristampa è arrivato anche il videoclip di Ounce Of Deception, realizzato con filmati live d’archivio: