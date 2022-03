Muse – Compliance [VIDEO]

Photo Credit: Nick Fancher

Tornati a inizio anno con il singolo Won’t Stand Down (che trovate qui), i Muse hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, successore di “Simulation Theory” del 2018. Il disco si intitolerà Will Of The People, uscirà il 26 Agosto su Warner ed è stato registrato tra Los Angeles e Londra, influenzato dalla crescente incertezza e instabilità mondiale. Insieme all’annuncio dell’album è arrivato anche il videoclip del secondo estratto Compliance, che trovate qui in basso subito dopo la tracklist:

01 Will Of The People

02 Compliance

03 Liberation

04 Won’t Stand Down

05 Ghosts (How Can I Move On)

06 You Make Me Feel Like It’s Halloween

07 Kill Or Be Killed

08 Verona

09 Euphoria

10 We Are Fucking Fucked