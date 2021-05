Muse: in arrivo una riedizione per il ventennale di Origin Of Symmetry

Il 17 Luglio saranno vent’anni esatti dalla pubblicazione di “Origin Of Symmetry”, il secondo lavoro in studio dei Muse, il disco che ha reso Matthew Bellamy e i suoi una band di fama mondiale. Per celebrare la ricorrenza, la band uscirà il 18 Giugno (e poi il 9 Luglio in vinile) con Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX, una speciale riedizione del disco con nuovi missaggi e suoni. Qui in basso la nuova copertina del disco e l’ascolto di Citizen Erased rivista, prima anticipazione.