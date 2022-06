Muse: nuovo singolo e una data a Ottobre

Photo Credit: Nick Fancher

Il 26 Agosto i Muse pubblicheranno il nuovo album Will Of The People, successore di “Simulation Theory” del 2018. Oggi la band inglese ha diffuso il video della title track e, soprattutto, le date di un mini tour nei club da sette date, che toccheranno Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Amsterdam, Parigi e anche Milano, per quelli che si preannunciano come degli eventi davvero speciali. Qui in basso i dettagli dell’appuntamento italiano e il video del nuovo pezzo:

26 OTTOBRE 2022 @ ALCATRAZ, MILANO

Biglietti disponibili in anteprima per gli utenti che hanno pre-ordinato l’album, dalle ore 10:00 di martedì 21 Giugno su Ticketmaster. Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 24 Giugno.