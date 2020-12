Muzz: la nuova band di Paul Banks ha pubblicato un EP di cover

Hanno esordito quest’anno con un ottimo album omonimo (qui la nostra recensione) i Muzz, la nuova band messa in piedi da Paul Banks degli Interpol insieme a Matt Barrick dei Walkmen e Josh Kaufman dei Light Horseman. Oggi i tre sono tornati pubblicando l’EP di cover che avevano promesso qualche tempo fa, EP che contiene quattro tracce: Nobody Wants A Lonely Heart di Arthur Russell, Girl From The North Country di Bob Dylan, Fade Into You dei Mazzy Star e For You di Tracy Chapman. Eccolo qui in basso da Spotify: