My Bloody Valentine al lavoro su ben due nuovi album

Photo Credit: Domino Recording Company / Paul Rider

Le novità di inizio giornata, con il loro nuovo contratto discografico, la ricomparsa degli album sulle piattaforme di streaming e tutte le relative ristampe, non erano le uniche sul fronte My Bloody Valentine. Anche la più attesa, quella relativa a possibile nuova musica, è alla fine arrivata: in un’intervista concessa al The New York Times, infatti, Kevin Shields ha confermato che la band ha in programma non uno ma ben due nuovi lavori in studio, più caldo e melodico il primo, più sperimentale il secondo, album che a quanto pare potrebbero essere ultimati (e pubblicati?) nel corso di quest’anno.