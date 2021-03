My Bloody Valentine: novità in arrivo

Photo Credit: Camera Press / Steve Double / Creation Records

Fermi a “MBV” del 2013, l’album che ne aveva segnato la reunion, i My Bloody Valentine a quanto pare hanno qualcosa da dirci, qualcosa che verrà svelato mercoledì 31 Marzo e che è stato annunciato con un teaser sui loro canali social. Le ipotesi vanno da un (improbabile) nuovo lavoro in studio al ritorno della produzione di Kevin Shields e soci sui vari servizi di streaming (al momento sono assenti), ma soprattutto potrebbe trattarsi di una ristampa celebrativa per “Loveless”, il loro capolavoro del 1991 che il 4 Novembre compirà trent’anni. Qui in basso il teaser: