Nick Cave: in arrivo un album spoken

Uscirà il 17 Giugno Seven Psalms, un nuovo lavoro collaborativo tra Nick Cave e Warren Ellis. Si tratterà di un album spoken, sette tracce parlate e una lunga strumentale proveniente dalle session di “Carnage” (2021). Il disco uscirà in digitale e vinile 10”, qui in basso tracklist e teaser:

01 How Long Have I Waited?

02 Have Mercy On Me

03 I Have Trembled My Way Deep

04 I Have Wandered All My Unending Days

05 Splendour, Glorious Splendour

06 Such Things Should Never Happen

07 I Come Alone And To You

08 Psalm Instrumental