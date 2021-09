Nick Cave & The Bad Seeds – Earthlings [AUDIO]

Nick Cave & The Bad Seeds – Earthlings

Photo Credit: Jason Williamson

Uscito quest’anno con “Carnage”, suo ultimo lavoro insieme all’amico Warren Ellis (qui la nostra recensione), Nick Cave & The Bad Seeds usciranno il 22 Ottobre con B-Sides & Rarities Part II, lavoro che conterrà ventisette tracce provenienti dal periodo 2005-2020, secondo capitolo della prima compilation uscita nel 2005 (entrambe vedranno la luce congiuntamente in un box da 7 LP). Dopo Vortex (che trovate qui), il secondo estratto è Earthlings, brano risalente alle session di “Ghosteen” del 2019 che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):