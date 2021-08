Nick Cave & The Bad Seeds – Vortex [AUDIO]

Photo Credit: Jason Williamson

Uscito quest’anno con “Carnage”, suo ultimo lavoro insieme all’amico Warren Ellis (qui la nostra recensione), Nick Cave ha annunciato oggi la pubblicazione, in programma per il 22 Ottobre, di B-Sides & Rarities Part II. Il disco, che conterrà ventisette tracce provenienti dal periodo 2005-2020, sarà il secondo capitolo della prima compilation uscita nel 2005 (entrambe vedranno la luce congiuntamente in un box da 7 LP). Qui in basso trovate la tracklist della nuova raccolta e l’ascolto di Vortex:

01 Hey Little Firing Squad

02 Fleeting Love

03 Accidents Will Happen

04 Free To Walk (with Debbie Harry)

05 Avalanche

06 Vortex

07 Needle Boy

08 Lightning Bolts

09 Animal X

10 Give Us A Kiss

11 Push The Sky Away (Live with The Melbourne Symphony Orchestra)

12 First Skeleton Tree

13 King Sized Nick Cave Blues

14 Opium Eyes

15 Big Dream (with Sky)

16 Instrumental #33

17 Hell Villanelle

18 Euthanasia

19 Life Per Se

20 Steve McQueen

21 First Bright Horses

22 First Girl In Amber

23 Glacier

24 Heart That Kills You

25 First Waiting For You

26 Sudden Song

27 Earthlings