Nick Cave & Warren Ellis – We Are Not Alone [VIDEO]

Nick Cave & Warren Ellis – We Are Not Alone

Photo Credit: Joel Ryan

Dopo aver pubblicato quest’anno il nuovo album “Carnage” (qui la nostra recensione), Nick Cave e Warren Ellis hanno adesso annunciato di aver lavorato alla soundtrack del documentario “La Panthére des Neiges”, in uscita negli Stati Uniti il 22 Dicembre (la colonna sonora arriverà invece il 17 Dicembre). La prima anticipazione dal lavoro dei due è We Are Not Alone, che trovate qui in basso (c’è un video con immagini estratte dal doc) insieme alla tracklist della OST:

01 L’attaque de Loups

02 Les Cerfs

03 Antilope

04 La Bête

05 Les Yaks

06 Des Affûts Elliptiques

07 Les Nomades

08 La Grotte

09 Les Princes

10 La Neige Tombe

11 Les Ours

12 Un Être Vous Obsède

13 L’apparition: We Are Not Alone