Nirvana: annunciata la ristampa per il trentennale di Nevermind

Photo Credit: Kirk Weddle

Domani 24 Settembre saranno trent’anni esatti dall’uscita di “Nevermind”, il secondo epocale album dei Nirvana del 1991, e com’era prevedibile ci saranno le consuete uscite celebrative, annunciate oggi. Il 12 Novembre il disco verrà ripubblicato in una serie di formati diversi: un’edizione super deluxe da 5 CD e 1 BluRay; una versione in 2 CD; la versione in LP con in aggiunta un 7” con Endless, Nameless sul lato A e Even In His Youth e Aneurysm sul lato B; in seguito arriverà anche un maxi cofanetto da 8 LP (sempre col 7” in aggiunta). Il materiale inedito che verrà proposto saranno quattro interi concerti, Amsterdam ’91, Del Mar ’91, Melbourne ’92 e Tokyo ’92. Per tutte le info dettagliate sulle varie tracklist e il pre-order vi rimandiamo a questo link, mentre qui in basso trovate un primo assaggio, Breed estratta dal live ad Amsterdam.