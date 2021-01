Noel Gallagher’s High Flying Birds – We’re Gonna Get There In The...

Per chiudere il 2020 Noel Gallagher ha diffuso una nuova traccia, We’re Gonna Get There In The End, brano composto un paio di settimane fa e presentato adesso in versione “demo” (così ha detto lo stesso Gallagher lanciandolo sui suoi canali social). Eccolo in ascolto qui in basso da YouTube, accompagnato da una sorta di videoclip: