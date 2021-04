Noel Gallagher’s High Flying Birds – We’re On Our Way Now [AUDIO]

Noel Gallagher’s High Flying Birds – We’re On Our Way Now

Photo Credit: Matt Crockett

L’11 Giugno uscirà su Sour Mash Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), il primo greatest hits di Noel Gallagher’s High Flying Birds, che arriva a dieci anni dalla nascita del progetto post-Oasis del più grande dei fratelli Gallagher. Il disco conterrà 18 tracce estratte dai vari album pubblicati dalla band, oltre a due inediti il primo dei quali, We’re On Our Way Now, è disponibile per l’ascolto da oggi. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube: