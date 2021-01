NOFX – Linewleum [VIDEO]

Stanno per tornare i californiani NOFX con il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà Single Album, sarà il quattordicesimo della loro carriera, uscirà il 26 Febbraio ed è anticipato dal videoclip del primo estratto Linewleum, brano che vanta la collaborazione con gli Avenged Sevenfold. Eccolo qui in basso insieme alla tracklsit dell’album:

01 The Big Drag

02 I Love You More Than I Hate Me

03 Fuck Euphemism

04 Fish In A Gun Barrel

05 Birmingham

06 Linewleum

07 My Bro Cancervive Cancer

08 Grieve Soto

09 Doors And Fours

10 Your Last Resort