Photo Credit: Born Again (Album Cover)

Arriverà l’1 Marzo su Netflix “I Got A Story To Tell”, nuovo documentario incentrato sulla vita di Notorious B.I.G. e nello specifico sui primi anni della sua carriera. Il documentario è stato prodotto dalla madre Violetta Wallace e da Sean “Diddy” Combs, e vedrà comparire anche personaggi come Faith Evans e Lil Cease. Qui in basso il trailer ufficiale: