NOVA Bologna: al via l’edizione 2022

Al via domani la seconda edizione di NOVA Bologna, il festival bolognese che unisce sotto il proprio messaggio di sostenibilità e accessibilità cinque tra le realtà più importanti attive nel capoluogo emiliano: Covo Club, Estragon Club, Dumbo Bologna, roBOt Festival e TPO. Tra Giugno e Luglio si esibiranno nelle varie location artisti internazionali e non, per un cartellone che − visti i prezzi dei biglietti e le offerte cumulative attivate − rende il festival adatto a tutti i tipi di bugdet, senza per questo rinunciare alla qualità della proposta. Qui in basso l’elenco dei live annunciati e confermati, oltre alla locandina con la programmazione dell’Arena Dumbo, cuore pulsante del festival che vedrà protagonisti i Dinosaur Jr. in apertura, domani. A questo link trovate invece tutti i dettagli del festival, mentre a quest’altro link le info per l’acquisto dei biglietti.

8 Giugno DINOSAUR JR

11 Giugno THURSTON MOORE GROUP (opening KING HANNAH)

14 Giugno PIERLUCA MARITI @PIUTTOSTO_CHE – HO FATTO IL CLASSICO

16 Giugno NU GENEA live band / SEUN KUTI & EGYPT 80

17 Giugno FRANCO 126

18 Giugno MARGHERITA VICARIO (opening CAFFELLATTE)

+

14 Giugno THE BLACK LIPS @COVOSUMMER

25 Giugno KING KHAN AND THE SHRINES @COVOSUMMER

8 Luglio MACE @roBOt FESTIVAL

16 Luglio NAIP @La Baia Dumbo

23 Luglio GINEVRA @La Baia Dumbo

24 Luglio EDOARDO FERRARIO @BOTANIQUE