Photo Credit: Casper Sejersen

In uscita il 9 Settembre su Young, Hideous Bastard sarà l’esordio da solista di Oliver Sim, già bassista dei The xx. La nuova anticipazione estratta dal disco è il video di Hideous, per la regia di Yann Gonzalez. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Hideous

02 Romance With A Memory

03 Sensitive Child

04 Never Here

05 Unreliable Narrator

06 Saccharine

07 Confident Man

08 GMT

09 Fruit

10 Run The Credits