Orville Peck – C’mon Baby, Cry [VIDEO]

Photo Credit: Julia Johnson

L’8 Aprile Orville Peck darà un seguito al suo “Pony” del 2019 (qui la nostra recensione) pubblicando Bronco, il suo nuovo lavoro in studio. Il disco uscirà a blocchi da diversi brani fino alla release integrale, il primo dei quali è già arrivato e comprende C’mon Baby, Cry, con tanto di videoclip, e poi Daytona Sand, Outta Time e Any Turn. Trovate tutto qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Daytona Sand

02 The Curse Of The Blackened Eye

03 Outta Time

04 Lafayette

05 C’mon Baby, Cry

06 Iris Rose

07 Kalahari Down

08 Bronco

09 Trample Out The Days

10 Blush

11 Hexie Mountains

12 Let Me Drown

13 Any Turn

14 City Of Gold

15 All I Can Say