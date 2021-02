Photo Credit: Epic Records / Sam Taylor Johnson

Uscito a inizio 2020 con il suo nuovo lavoro da solista, “Ordinary Man” (qui la nostra recensione), Ozzy Osbourne è tornato adesso con un nuovo videoclip estratto dal disco, realizzato per It’s A Raid, brano per il quale Ozzy ha collaborato con Post Malone. Nel video, animato, si assiste a un raid della polizia nella villa di Ozzy. Eccolo qui in basso: