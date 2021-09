Photo Credit: Ebru Yildiz / Jacob Slaton

I Pallbearer e gli Elder, due delle formazioni più interessanti dell’odierno panorama estremo, arriveranno in Italia a Ottobre del prossimo anno per un’unica data congiunta. Special guests della serata gli Irist. Ecco qui in basso i dettagli dell’appuntamento:

2 OTTOBRE 2022 @ BLOOM, MEZZAGO (MB)