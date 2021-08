Parquet Courts – Walking At A Downtown Pace [VIDEO]

Photo Credit: Ebru Yildiz

Fermi a “Wide Awake!” del 2018, i Parquet Courts torneranno il 22 Ottobre con il nuovo album Sympathy For Life, in uscita su Rough Trade. Il disco, prodotto da Rodaih McDonald e John Parish, è anticipato oggi dal videoclip di Walking At A Downtown Pace, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Walking At A Downtown Pace

02 Black Widow Spider

03 Marathon Of Anger

04 Just Shadows

05 Plant Life

06 Application Apparatus

07 Homo Sapien

08 Sympathy For Life

09 Zoom Out

10 Trullo

11 Pulcinella