Patti Smith ha organizzato un concerto in streaming per il suo compleanno

Quest’anno Patti Smith, che è nata nel 1946, festeggerà i suoi settantaquattro anni. Quel giorno, il 30 Dicembre, ormai da anni lo trascorre suonando con la sua band e anche per il 2020, certamente non l’annata migliore per le esibizioni dal vivo, Smith non mancherà all’appuntamento. L’evento si terrà in streaming sulla piattaforma Veeps, alle 03:00 del 31 Dicembre ora italiana.