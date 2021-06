Patti Smith in Italia a Luglio

Photo Credit: Férial

Dopo le varie date saltate nei mesi scorsi per i motivi che tutti conosciamo, Patti Smith è pronta a tornare in Italia quest’estate per ben quattro date, in compagnia di una band composta dal figlio Jackson Smith alla chitarra, Tony Shanahan al basso e Seb Rochford alla batteria. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

10 LUGLIO @ PIAZZA MEDFORD, ALBA (CN)

11 LUGLIO @ ANFITEATRO DEL VITTORIALE, GARDONE RIVIERA (BS)

13 LUGLIO @ ARENA ALPE ADRIA, LIGNANO SABBIADORO (UD)

14 LUGLIO @ ARENA DELLA REGINA, CATTOLICA (RN)

Prevendite attive su TicketOne dalle ore 12 di mercoledì 9 Giugno