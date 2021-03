Paul McCartney: arriva un intero album di cover/remix del suo McCartney III

Photo Credit: Mary McCartney

Uscito lo scorso anno con “McCartney III”, il suo nuovo album (qui la nostra recensione), Paul McCartney ha annunciato oggi McCartney III Imagined, un disco in uscita il 16 Aprile su Capitol per il quale una lunga e importante serie di artisti ha reinterpretato o remixato le tracce originali. Qui in basso la tracklist con tutti i nomi coinvolti e il videoclip del primo estratto The Kiss Of Venus, opera del rapper Dominic Fike:

01 Find My Way (feat. Beck)

02 The Kiss Of Venus (Dominic Fike)

03 Pretty Boys (feat. Khruangbin)

04 Women And Wives (St. Vincent remix)

05 Deep Down (Blood Orange remix)

06 Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

07 Slidin’ (EOB remix)

08 Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn remix)

09 Lavatory Lil (Josh Homme)

10 When Winter Comes (Anderson .Paak remix)

11 Deep Deep Feeling (3D RDN remix)

12 Long Tailed Winter Bird (Idris Elba remix)*

* Physical release exclusive track