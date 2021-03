Paul McCartney – Find My Way (feat. Beck) [AUDIO]

Photo Credit: Mary McCartney

Un paio di settimane fa riportavamo del progetto McCartney III Imagined, un disco in uscita il 16 Aprile su Capitol per il quale una lunga e importante serie di artisti ha reinterpretato o remixato le tracce originali di “McCartney III”, l’ultimo album di Paul McCartney uscito lo scorso anno (qui la nostra recensione). Dopo il videoclip di The Kiss Of Venus, con il rapper Dominic Fike (lo trovate qui), oggi McCartney ha diffuso anche il rifacimento di Find My Way realizzato insieme a Beck. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: