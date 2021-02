Paul Weller – Cosmic Fringes [VIDEO]

Photo Credit: Sandra Vijandi

A un anno da “On Sunset” (2020), il 14 Maggio uscirà Fat Pop (Volume 1), il sedicesimo lavoro da solista di Paul Weller (già spoilerato qualche tempo fa da Noel Gallagher). Per anticiparlo, il Modfather ha diffuso il videoclip del primo estratto e traccia d’apertura Cosmic Fringes, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Cosmic Fringes

02 True

03 Fat Pop

04 Shade Of Blue

05 Glad Times

06 Cobweb/Connections

07 Testify

08 That Pleasure

09 Failed

10 Moving Canvas

11 In Better Times

12 Still Glides The Stream