Photo Credit: Press / Comcerto

Uscita a Gennaio su Kanine Records con “Magic Mirror”, il suo nuovo lavoro in studio, la songwriter californiana Pearl Charles arriverà in Italia a Febbraio per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

20 FEBBRAIO 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Prezzo biglietti: 15,00 € + d.p.

Biglietti disponibili su Ticketmaster e TicketOne