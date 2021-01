Peter Hook: arriva in streaming un live inedito del 2014 a Mexico City

Già lo scorso Maggio, in occasione del quarantennale della morte di Ian Curtis, Peter Hook aveva trasmesso in live streaming un intero concerto durante il quale con i suoi The Light aveva riproposto la discografia dei Joy Division (per l’occasione ci aveva anche concesso questa lunga intervista). Questo venerdì 15 Gennaio l’ex bassista della seminale formazione inglese trasmetterà ancora un altro live inedito, registrato nel 2014 a Mexico City, in cui insieme alla sua band aveva eseguito per intero tanto “Unknown Pleasures” quanto “Closer”. A questo link trovate tutti i dettagli dello streaming e le info sull’acquisto dei “biglietti”, mentre qui in basso ecco il trailer del live e la performance di Transmission: