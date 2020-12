Dopo la partecipazione all’edizione 2019 di Rock The Castle di Villafrance di Verona (VR), Phil Anselmo tornerà nuovamente in Italia nel mese di Luglio insieme ai suoi The Illegals per un’unica data, durante la quale verranno eseguiti esclusivamente brani dei Pantera. In apertura Municipal Waste e Baest. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

27/07/2021 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Biglietti già in vendita su TicketOne