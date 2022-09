Phoenix – Tonight [VIDEO]

Photo Credit: Shervin Lainez

I francesi Phoenix hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, successore di “Ti Amo” del 2017. Il disco, che si intitolerà Alpha Zulu, uscirà il 4 Novembre su Loyaute/Glassnote ed è anticipato dal video di Tonight, brano che vanta il featuring di Ezra Koenig dei Vampire Weekend. Lo trovate qui in basso subito dopo la tracklist del disco:

01 Alpha Zulu

02 Tonight (feat. Ezra Koenig)

03 The Only One

04 After Midnight

05 Winter Solstice

06 Season 2

07 Artefact

08 All Eyes On Me

09 My Elixir

10 Identical