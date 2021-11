Photo Credit: Balarama Heller

A due anni da “Marigold” del 2020, il 28 Gennaio torneranno i Pinegrove con il loro nuovo lavoro in studio, 11:11, in uscita per Rough Trade. La prima anticipazione dal disco è Alaska e la trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist:

01 Habitat

02 Alaska

03 Iodine

04 Orange

05 Flora

06 Respirate

07 Let

08 So What

09 Swimming

10 Cyclone

11 11th Hour